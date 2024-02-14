Генич: «Промес останется со «Спартаком» и продолжит тренировки»

Константин Генич, известный футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» узнал о дальнейшей судьбе Квинси Промеса, которого в Нидерландах осудили на шесть лет.

«В перерыве пытался узнать, останется ли Квинси в команде или отправится в Россию. Мне сказали, что останется в команде и продолжит тренироваться вместе со всеми», - говорит Генич «Матч ТВ».

Напомним, что в заключительном матче «Спартака» на Winline Зимнем кубке РПЛ против алматинского «Кайрата» Промес вышел на замену на 61-й минуте, а после оформил дубль. В итоге его команда победила соперника из Кахастана со счётом 6:0.