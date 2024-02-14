Хлусевич: «Всё равно приятно выигрывать в любом случае любой матч»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Кайратом».

- Что это за эмоции? Половинчатые или полноценные - взять предсезонный трофей?

- Ничего сверхъестественного. Мы готовимся к сезону, через этот Кубок. Хорошо, всё равно приятно выигрывать в любом случае любой матч. Готовимся к сезону.

- Почему из раза в раз «Спартак» зимой берет именно эти предсезонные трофеи? При разных тренерах и разными составами?

- Не могу ответить на этот вопрос, потому что я достаточно… да, третий год пошел, можно сказать, что много, но относительно всё-таки.

- Почему сегодня настолько гладко всё пошло в игре? При том что «Кайрат» называли самой колючей и опасной командой турнира?

- Не могу сказать, что мы готовились и подходили к игре особым способом. У нас были тяжелые тренировки перед игрой, вышли сконцентрировано на матч и выполняли установку тренера.

- Здесь все разделились по мнению. Кто-то говорит, что рано показывать такую хорошую форму до старта сезона. Кто-то говорит, что в самый раз. Ты в чьем лагере?

- Я в нейтральном лагере. Есть такой лагерь? Сейчас получилось так, что очень хорошо выглядели, но в любом случае надо еще подготовиться, надо работать и готовиться к сезону в различных аспектах - тактических и физических соответственно.