Чернов: «Это мой третий трофей в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий Антону Зиньковскому после матча с «Кайратом».

- Как игра прошла, как оцениваешь свои физические кондиции?

- В целом игра получилась хорошей. Одно удовольствие играть с такими игроками, как Антон Зиньковский, которые всё делают за тебя. Просто надо отдать им передачу, и они всё сами сделают. А на самом деле ребята - молодцы. Команда здорово отыграла сегодня. Было видно, что и кондиции добавили, поэтому надеюсь, что в следующих матчах будем добавлять и добавлять.

- Передачу наобум давал, и мяч срезался, или действительно такая уникальная передача получилась?

- Нет, еще с Самары… Мы каждый раз пытаемся это на тренировках сделать. Иногда получается. Это наигрывается.

- Какое по счету чемпионство в этом турнире?

- Второе. В «Википедию» можно зайти и посмотреть. Это мой третий трофей в «Спартаке».