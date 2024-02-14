Руслан Литвинов, молодой полузащитник московского «Спартака» вернётся к тренировкам в общей группе «красно-белых» к началу следующей календарной недели. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в конце января появилась новость о том, что Руслан присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ, но доселе его тренировки носили лишь индивидуальный характер. Футболист восстанавливается после повреждения.

В текущем сезоне на счету Литвинова 16 проведённых матче за «красно-белых», учитывая и РПЛ, и Кубок России. Результативными действиями он в них не отметился.

Сенников назвал Кривцова и Литвинова самыми талантливыми игроками РПЛ