Абаскаль: «Мне понравился подход и настрой команды»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Кайратом».

- Чем вы довольны и недовольны из игры своей команды?

- Очень важно здесь, подводя итоги, сделать глубокий анализ и в целом проанализировать всю игру. Но мне понравился подход и настрой команды, то отношение, которые ребята показали в этих матчах, желание бороться, желание идти вперед. В единоборствах они продемонстрировали это желание, волю к победе. Это то, что позволяет идти дальше.

- Мы видели на этом турнире разных нападающих, но пара Промес - Угальде своей игрой показала, что она будет основной в официальных матчах?

- Нет, ни для кого еще ничего не гарантировано, потому что, как я говорил до этого, с приходом Угальде мы укомплектовали нашу линию атаки, сделали ее разносторонней, касаемо всех аспектов, технически, тактически и физически. Первая фаза нашей подготовки закончена, сейчас будет следующая. Ни для кого ничего не гарантировано.

- Очень здорово Зобнин смотрелся в защите. Для меня это стало сюрпризом. Это теперь его постоянная позиция?

- Роман Зобнин - просто невероятный человек, невероятный футболист, для меня это настоящий мастер на поле. У нас был с ним личный разговор. Потому что я считаю, что он нам может быть полезен и как вингер, и в атаке. Когда он играет крайнего защитника, может нам давать стабильность и надежность в фазе обороны.