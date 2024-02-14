Бышовец полагает, что Захарян повторит путь Алексея Миранчука

Известный представитель отечественной тренерской школы Анатолий Бышовец полагает, что Арсен Захарян, молодой игрок «Реал Сосьедада» повторит путь своего соотечественника, полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Захаряну трудно в адаптации. Мы видим, сколько времени ушло у Миранчука в «Атланте» для того, чтобы он стал отвечать требованиям тренера, и чтобы его приняла команда – немало. Но возможности и качества Захаряна оставляют хорошее впечатление. Это точно», - делится Бышовец для Betonmobile.

Напомним, что Захарян оказался в Сан-Себастьяне летом прошлого года, однако доселе он оформил лишь один ассист в более чем 20 матчей за новый клуб.