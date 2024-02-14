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Промес расставил все точки над «i»: «Спартак» разнёс «Кайрат» и снова выиграл Зимний кубок РПЛ

14 Февраля 2024 • 21:22 Комментировать (2)
Спартак Москва
6:0
Кайрат

В последнем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ московский «Спартак» встречался с казахстанским «Кайратом» из Алматы.

Протокол игры  
Спартак Москва6:0Кайрат
(1:0) Соболев Александр Сергеевич9'  
(2:0) Зиньковский Антон14'  
(3:0) Хлусевич Даниил55'  
(4:0) Промес Квинси62'  
(5:0) Промес Квинси82'  
(6:0) Мозес Виктор85'  
Максименко АлександрЧернов НикитаБабич СрджанХлусевич ДаниилЗобнин РоманПруцев ДанилУмяров НаильИгнатов Михаил АлександровичМедина ХесусЗиньковский АнтонСоболев Александр Сергеевич
Запасные: Зорин ДаниилСвинов ИльяМаслов ПавелПромес КвинсиУгальде МанфредСелихов АлександрТихомиров ИльяКлассен ЛеонМозес ВикторРябчук ОлегДуарте АлексисДжикия ГеоргийДенисов Даниил
Устименко ДанилЮлдошев ИброгимхалилГадрани ЛукаШиробоков АлександрАрад ОфриСадыбеков АдилетСергеев ДмитрийМрынский АлександрЗария ГеоргийСантана ЭлдерЖоао Пауло XIV
Запасные: Оматай МирасСейдахмет ЕркебуланУльшин АндрейАскаров СултанКургин ЛевБуранчиев АрсенТруфанов ЯнТкаченко ЕгорШвырев ВячеславПопов СаифПивкин Никита
14 февраля. Стадион "Аль-Найян".

Всю среду про «Спартак» судачили в отношении нового срока Квинси Промеса. В Нидерландах его приговорили к шести годам за контрабанду наркотических средств, и в «Спартаке» уже зашевелились с поиском замены скандальному нападающему.

На матч с «Кайратом» Промесу не нашлось места в стартовом составе. Согласно комментарию Гильермо Абаскаля, приговор суда здесь ни при чём, просто у Квинси травма, и как раз поэтому его игровое время решили ограничить. Из-за повреждения вообще не появился на поле Литвинов.

Кроме того, прошла информация, что «Спартак» в феврале готов отпустить в другие команды Маслова, Мозеса, Мартинса и Классена. Ещё Зорина. Мелёшин уже ушёл в аренду в минское «Динамо», а Лайкин – в тульский «Арсенал».

«Спартак» на зимнем турнире РПЛ сначала крупно проиграл «Ростову», а затем ещё более крупно обыграл «Шабаб Аль-Ахли». Что касается «Кайрата», то он показал противоположные результаты. Наоборот, потерпел поражение от «Шабаб Аль-Ахли» и победил «Ростов».

Итак, не оказалось в основе Промеса, зато место в старте получил Соболев, который сыграл впервые на турнире. И не зря Абаскаль выпустил его. На девятой минуте в зоне левого инсайда Игнатов сделал пас пяткой, а Соболев в падении поразил дальний угол (1:0).

Александр мог быстро и дубль оформить. Но в новом эпизоде слишком много соперников его опекало, и от Садыбекова мяч отскочил на угловой. «Кайрат» выбрался в свою атаку, она закончилась ударом Арада с подступов к штрафной площади. Получилось выше створа.

Вскоре Никита Чернов проявил свой талант делать проникающую передачу. Забросил он мяч из глубины невысоко на Зиньковского. Тот по левой стороне вышел один на один с Устименко, обвёл голкипера и покатил сферу в пустые ворота (2:0).

Через какое-то время Зиньковский должен был следить в своей штрафной за Мрынским, однако не прикрыл его. Жоау Паулу набросил на правый полуфланг, откуда Мрынский поперечно скинул. Бабич не подпустил к мячу Сантану, и игровой снаряд забрал Максименко.

В области тридцатой минуты «Спартак» создал несколько моментов и умудрился ни один из них не реализовать. Игнатов, Бабич, Медина, Соболев, Зиньковский – никому из них не позволял забить Устименко. Слишком щедрыми на нереализацию выглядели «красно-белые».

Под конец тайма активизировалась казахстанская команда, около ворот Максименко возникли какие-то полумоменты, но и сам «Спартак» едва не забил под перерыв третий гол. Медине не удалось сделать счёт крупным. Остальное подопечные Абаскаля оставили на второй тайм.

На 55-й минуте Игнатьев сделал свой второй ассист. С рикошетами получивший от него пас Хлусевич поразил цель с левого угла вратарской (3:0). На 60-й минуте Абаскаль выпустил Промеса с Угальде, которые спустя две минуты разыграли образцовую стеночку с завершением (4:0).

Мозес прицелился из зоны левого инсайда в дальний угол – Устименко отбил на угловой. Бабич и Чернов не сумели забить после угловых Медины с правого фланга. Сам Хесус исполнял закрутку в левый угол, но врасплох Устименко этим не застал. Угальде ещё справа не переиграл голкипера.

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Счёт 4:0 с запасом обеспечивал «Спартаку» победу на Winline Зимнем кубке РПЛ, но «красно-белым» этого показалось мало. Осуждённый заочно по уголовной статье Промес поразил правый угол из-за пределов штрафной площади со скидки Пруцева (5:0). Плюс Мозес воспользовался чудовищной несогласованностью вратаря и защитника соперников после заброса Маслова (6:0).

Команда Абаскаля шла на Зимнем кубке РПЛ по восходящей. Поражение 0:3, затем победы 5:0 и 6:0. Прошлой зимой «красно-белые» тоже выиграли подобный турнир. Это уже стало визитной карточкой московского «Спартака». Но главное, конечно, чемпионат России. Там спартаковцы рестартуют 2 марта в Дерби двух столиц против «Зенита».

Кирилл Иванцов

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Спартак Москва Кайрат Чемпионат России РПЛ Зимний Кубок РПЛ ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
14 Февраля 2024 в 21:39
ай точки над какими И он расставил.. мона пападропнее.. хе..
Спартак Шампиньон
14 Февраля 2024 в 21:33
все на никольскую спартачи циркачи
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