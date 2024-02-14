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Промес оформил дубль в ворота «Кайрата»

14 Февраля 2024 • 21:20 Комментировать
Спартак Москва
6:0
Кайрат

Приговорённый на родине в Нидерландах к шести годам тюремного заключения Квинси Промес забил вечером 14 февраля свой второй гол за московский «Спартак» в ворота алматинского «Кайрата».

Матч проходит этим вечером в ОАЭ, Промес вышел на поле на 61-й минуте, спустя пару минут уже забил гол, сделав счёт 4:0. На этом Квинси не остановился и на 82-й минуте, прямо под самый конец матча забил ещё, доведя преимущество своей команды до пяти безответных мячей.

На данный момент товарищеский матч почти завершился, «Спартак» ведёт со счётом 6:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес

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