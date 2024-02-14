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Промес вышел на замену и забил в матче с «Кайратом»

14 Февраля 2024 • 20:56 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Кайрат
1 1.45 X 4.40 2 6.10
2-й тайм

Вечером 14 февраля московский «Спартак» в рамках товарищеского Winline Зимнего кубка РПЛ играет против алматинского «Кайрата».

На 61-й минуте матча произошло событие, приковавшее к себе особое внимание – на поле появился знаменитый легионер «красно-белых» Квинси Промес, который стал главным фигурантом новостей российского футбола в эту среду. Дело в том, что в Нидерландах Промеса осудили на шесть лет. А спустя считаные минуты после выхода на поле футболист забил гол.

Напомним, что второй тайм матча «Спартака» и «Кайрата» в разгаре, пока что московский клуб ведёт с крупным счётом – 4:0. Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции, которую проводит наш сайт.

​Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес

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