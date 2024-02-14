Маслов оценил возможную аренду из «Спартака»

Павел Маслов, защитник московского «Спартака» оценил свой возможный уход в аренду из столичного клуба. Совсем недавно о том, что «Спартак» готов отпустить футболиста, сообщал один из спортивных российских порталов.

«Хочу играть, смотрим, какие есть варианты. Половину, как и вы, наверное, узнаю из телеграм‑каналов. Не знаю, откуда выливается информация, это удивляет меня. Будем решать, искать варианты», - комментирует Маслов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Маслов имеет большие проблемы с игровой практикой в «Спартаке». 23-летний футболист в этом сезоне сыграл всего лишь в четырёх матчах – и это во всех турнирах.

Ранее о том, почему Павел не заиграл в «Спартаке», порассуждал Валерий Гладилин.