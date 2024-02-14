Агент Сафонов объяснил, почему Соболев забьёт больше Дзюбы

Известный футбольный агент Алексей Сафонов объяснил, почему грядущей весной форвард «Спартака» Александр Соболев поразит ворота соперников больше раз, чем нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба.

«В сезоне прошлом у Дзюбы залетало всё, а в этом он забивал лишь четырежды. Соболев моложе него и, думаю, более результативен. А ещё Соболеву сейчас нужно доказывать на поле, чтобы играть в составе», - делится Сафонов в разговоре с Legalbet.

В активе 26-летнего Соболева в этом сезоне шесть голов за «Спартак» и шесть ассистов во всех турнирах. Их он оформил в 18 официальных матчах.