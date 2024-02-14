«Ахмат» на сборах обыграл «Енисей» Тихонова, Садулаев снова забил

Грозненский «Ахмат» и красноярский «Енисей» продолжают подготовку к весенней части текущего сезона. Вечером 14 февраля коллективы провели очный матч, в котором сильнее оказался клуб из столицы Чеченской республики.

Игра завершилась со счётом 2:1. В составе грозненцев вновь отличился Лечи Садулаев, а также Турпал-Али Ибишев. Голом в составе сибирской команды отметился Дмитрий Тихонов.

«Ахмат» занимает 13-е место РПЛ по итогу 18 туров, «Енисей» расположился на 10-м месте Мелбет-Первой лиги после 20 сыгранных туров, зимой команда сменила главного тренера – им стал Андрей Тихонов.