Депутат Свищёв – о Промесе: «Нужно внимательно относиться к приговорам судов из недружественных стран»

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, высказался о ситуации с Квинси Промесом. Как известно, форвард «Спартака» получил шесть лет тюрьмы в Нидерландах – его признали виновным в деле о контрабанде наркотиков.

Давая комментарий, Свищёв высказал мнение о том, что суды западных стран могут принимать решения, основанные на политических мотивах.

«Нужно очень внимательно относиться к приговорам судов, находящихся в недружественных странах. Их решения могут быть необоснованными», - цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Свищёв отметил, что юристы и руководители «Спартака» оценят ситуацию и вынесут свой вердикт.

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