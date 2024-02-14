Быстров заявил, что в «Краснодаре» не было яркого легионера

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о периоде своей карьеры в «Краснодаре».

- Мне все легионеры «Краснодара» нравились. Кто ярче всех себя проявил? Не знаю, не было яркого легионера, - цитирует Быстрова Legalbet.

Быстров выступал за «Краснодар» с 2014 по 2017 год, проведя за клуб 54 матча и забив в них пять мячей, отдав при этом четыре результативные передачи. Также Быстров выступал за «Зенит» и «Спартак».

«Краснодар» в нынешнем сезоне лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 турах 38 очков. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка.