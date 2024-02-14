В агентстве CAA Stellar, что представляет интересы полузащитника «Коринтианса» Фаусто Веры, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» немного рассказали о будущем игрока.

«Фаусто Вера уже не первый год интересен командам из России, это не секрет, большего мы сказать не можем», - рассказали в агентстве нашему корреспонденту.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Коринтианс» хотел бы взять в аренду 27-летнего полузащитника Клаудиньо у питерского «Зенита». Сообщалось также, что бразильский клуб из Сан-Паулу не против обменять своего опорника Фаусто Веру на Ду Кейроса.