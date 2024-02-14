Александр Боннефон, официальный представитель люксембургского полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса лаконично и неоднозначно прокомментировал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» недавнюю новость о том, что «красно-белые» могут расстаться со своим легионером.

«Вероятно это глупый слух, но всё возможно», - рассказал Боннефон нашему корреспонденту.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что «Спартак» планирует расстаться с четырьмя футболистами команды, в числе которых есть Мартинс.

В активе Кристофера в этом сезоне 24 выхода на поле за «красно-белых», три гола и три ассиста. В «Спартаке» легионер с лета 2022 года.