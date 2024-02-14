Камоцци: «Хотелось бы верить, что слухи об интересе «Райо Вальекано» к Абаскалю правдивы»

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна высказался о слухах вокруг главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что интерес к Абаскалю проявляет испанский «Райо Вальекано». Сегодня мадридский клуб объявил, что новым главным тренером команды назначен 36-летний Иньиго Перес

- Очень хотелось бы верить, что слухи об интересе «Райо Вальекано» к Абаскалю правдивы, - приводит слова Франко Камоцци Betonmobile.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне московский клуб ушёл на зимнюю паузу, находясь на пятом месте в турнирной таблице.