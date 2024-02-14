Рябчук назвал главное требование Абаскаля к крайним защитникам

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Кайратом».

- Насколько игроки во время предсезонных матчей придают значение тому, попали ли они в стартовый состав? Вы, например, в запасе сегодня.

- Это нормальная история. Конечно, каждый футболист хочет играть 90 минут, каждый хочет играть постоянно. Это то, что я не могу контролировать, но я должен использовать каждый свой шанс, играю я одну минуту или 90.

- Какие ключевые вещи, которые требует Гильермо Абаскаль от крайнего защитника?

- В первую очередь нам надо быть уверенными в себе и солидными в защите. При этом мы - «Спартак». Нам важно атаковать. Но в первую очередь от нас Абаскаль требует строго играть в обороне.

- Функция крайнего нападающего к вам не относится?

- Нет, конечно, вы сами видите, что мы и справа, и слева подключаемся к атакам. Но все-таки в первую очередь наша обязанность - это помогать обороне.