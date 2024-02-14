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Абаскаль назвал причину отсутствия Промеса в составе

14 Февраля 2024 • 19:19 Комментировать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Кайратом».

- «Спартаку» для победы в этом турнире нужна правильная разница мячей. Будете ли вы на это работать?

- Конечно же, да. Я говорил до начала турнира, что, прежде всего, это турнир. Поэтому если есть возможность выиграть и завоевать трофей, естественно, будем пытаться реализовать свои шансы и моменты, при этом не забывая, что мы все-таки готовимся к сезону и не забывая, на какой стадии находимся.

- Соболев впервые получает игровое время на этом турнире. Высокий нападающий в конфигурации двух форвардов. Какие ваши ожидания сегодня?

- Для него эти минуты очень важны, потому что после полученного повреждения он сыграл только с «Торпедо». Это будет его первый матч на этом турнире. Для него эти минуты очень важны. Имея в составе Антона Зиньковского и Хесуса Медину, мы можем использовать его физические качества и делать подачи. Но мы не забываем о том, что команда соперника играет в три центральных защитника. Здесь тоже, в принципе, у Александра есть хорошие качества, он может играть между линиями. Но в целом получить эту уверенность для него будет очень важно.

- Может ли «Спартак» в течение игры выдать какие-то отрезки со сменой игровой модели?

- Абсолютно точно, да. Мы так делали в прошлом. В принципе, я такой гибкий тренер, и наши футболисты в этом отношении тоже гибкие. Если этого будет требовать турнирное положение, мы можем изменить схему на более атакующую. Если нужно удерживать результат, можем изменить ее на более оборонительную. Да, это возможно.

- Судебное решение в отношении Промеса как повлияло на игрока? Причина отсутствия в составе как раз в этом?

- У Квинси Промеса после игры с «Аль-Шабабом» у него было небольшое повреждение. Он пропустил несколько дней тренировочных, поэтому он сегодня не в составе. Посмотрим, сможем ли мы ему дать 45 минут или поменьше. Это мы увидим. А что касается его личных дел, они остаются личными делами. Здесь я неоднократно говорил, комментариев не даю.

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль Квинси Промес ещё теги
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