Одни проклинают, другие защищают: реакция соцсетей на приговор Промеса к шести годам тюрьмы

Суд Амстердама заочно арестовал нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Футболисту грозит тюремный срок на шесть лет при его аресте.

В социальных сетях, в том числе под постами Промеса болельщики придумали способ, как привлечь внимание общественности к игроку. 14 февраля появился хештег #freepromes, который призывает прекратить уголовное преследование за голландцем.

Однако, тут социальные сети разбились на два лагеря: на тех, кто защищает и тех, кто осуждает. Отобрали некоторые из них:

«Расторгать контракт с уголовником!!!» - Владимир Ф.

«Уважаю Промеса, но решение суда надо принять и с Квинси прощаться», - Андрей В.

«Самая тупая логика из возможных. Сосед - наркоман, но только в своей квартире. Значит, если придёт ко мне в гости - наркоманом не будет», - Денис Ц.

«Кокорина с Мамаевым за хулиганство (213 статья) в прессе и по телевизору просто размотали ещё до всяких решений суда. Ток-шоу устраивали. Видео с камер публиковали. И мочили так год. Целенаправленно. С Промесом затихнет за неделю», - Константин Б.

«Кстати, посмотрим, как в таких условиях поведёт себя МВД», - Владимир В.

В настоящее время 32-летний Промес проводит подготовку к возобновлению чемпионата России со «Спартаком» в ОАЭ. Уже известно, что в случае пересечения границ Евросоюза страна обязана выдать Промеса голландской стороне.

Звезда «Спартака» Промес приговорён к 6 годам тюрьмы

«Спартак» летом хочет подписать замену Промесу, которого приговорили к 6 годам тюрьмы



