Равиль Измайлов: «Луна – выигрышный вариант для «Балтики»

На днях аутсайдера РПЛ, калининградскую «Балтику» пополнил Диего Луна – это 24-летний центральный венесуэльский защитник, прошлым клубом которого был столичный «Каракас». Равиль Измайлов, гендир калининградцев назвал подписание Луны выигрышным вариантом для клуба.

«Луна привлек тем, что по цене и качеству — это выигрышный слот. У него был хороший сезон в чемпионате Венесуэлы, он попал в символическую сборную по его итогам, выглядел достойно и уверенно», - делится Измайлов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Луна обошёлся «Балтике» в 250 тыс. евро. А контракт новичок калининградцев подписал на три с половиной года.