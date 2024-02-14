​Гладилин ответил, почему Маслов не заиграл в «Спартаке»

В прессе появилась информация о том, что защитник Павел Маслов находится в списке игроков, с которыми «Спартак» хочет расстаться. Комментарий на этот счёт дал ветеран московского клуба – Валерия Гладилин. Он ответил на вопрос, почему у Маслова не получилось заиграть в стане «красно-белых».

«Из-за конкуренции, взглядов тренера на его игру. Маслов ещё молодой футболист, всё впереди. В других клубах он себя проявит», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Павел Маслов поучаствовал только в четырёх матчах «Спартака». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего защитника в 600 тысяч евро.