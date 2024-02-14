Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин отреагировал на информацию о желании «Спартака» расстаться с четырьмя игроками

14 Февраля 2024 • 18:52 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Спартак» намерен попрощаться с четырьмя футболистами. В этом списке находятся Павел Маслов, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс и Леон Классен. Комментарий по поводу этой новости дал бывший игрок «красно-белых» - Валерий Гладилин.

«Всех этих футболистов можно отпускать. Они не стали ведущими игроками. В «Спартаке» достаточно футболистов. Правильно, что «Спартак» хочет с ними расстаться. Клуб сейчас не нуждается в высокооплачиваемых легионерах», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Первый матч чемпионата России в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, – против «Зенит» на поле соперника. После восемнадцати сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Виктор Мозес Леон Классен Павел Маслов Кристофер Мартинс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Канарейкен: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
19:27 · Россия. Премьер-лига
Рябчук назвал главное требование Абаскаля к крайним защитникам
19:19 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал причину отсутствия Промеса в составе
19:00 · Россия. Премьер-лига
Равиль Измайлов: «Луна – выигрышный вариант для «Балтики»
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин ответил, почему Маслов не заиграл в «Спартаке»
18:52 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин отреагировал на информацию о желании «Спартака» расстаться с четырьмя игроками
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Борис Игнатьев оценил вероятность расставания «Спартака» с Промесом
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Промес в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Кайратом»
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Колосков высказался о тюремном сроке Промеса 1
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Луценко обвинил Клотета в том, что тот не дал завершить ему карьеру в «Торпедо»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал условие, при котором команда ветеранов на Кубке легенд могла побороться за финал эксклюзив
18:18 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» пропустил четыре гола от «Астаны» и проиграл
17:53 · Россия. Премьер-лига
Газинский рассказал, когда завершит карьеру
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Экс-футболист Евгений Савин объявлен в розыск
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник 1
16:56 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками 1
Все новости
Рекомендуем