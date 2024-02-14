​Гладилин отреагировал на информацию о желании «Спартака» расстаться с четырьмя игроками

В прессе появилась информация о том, что «Спартак» намерен попрощаться с четырьмя футболистами. В этом списке находятся Павел Маслов, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс и Леон Классен. Комментарий по поводу этой новости дал бывший игрок «красно-белых» - Валерий Гладилин.

«Всех этих футболистов можно отпускать. Они не стали ведущими игроками. В «Спартаке» достаточно футболистов. Правильно, что «Спартак» хочет с ними расстаться. Клуб сейчас не нуждается в высокооплачиваемых легионерах», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Первый матч чемпионата России в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, – против «Зенит» на поле соперника. После восемнадцати сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.