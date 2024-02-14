​Борис Игнатьев оценил вероятность расставания «Спартака» с Промесом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес получил шесть лет тюрьмы в Нидерландах – футболиста признали виновным в рамках дела о контрабанде наркотиков. Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев не считает, что из-за этой истории «Спартак» расторгнет контракт с нидерландским игроком.

«Квинси - важная фигура для «красно-белых» и метит в легенды клуба. Маловероятно, что «Спартак» сейчас разорвёт с ним контракт. Но ничего исключать нельзя», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Стоит сказать, что сторона Квинси Промеса после вынесения вердикта суда заявила о намерении подать апелляцию.

В сезоне 2023/2024 Промес провёл за «Спартак» 21 матч. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач.