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​Промес в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Кайратом»

14 Февраля 2024 • 18:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
1 1.45 X 4.40 2 6.10
Через 0 ч. 1 мин.

В среду вечером в рамках зимнего турнира РПЛ «Спартак» будет играть против «Кайрата». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

Отметим, что защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес вошли в число игроков «Спартака», которые начнут этот матч на скамейке для запасных.

Матч зимнего турнира РПЛ между «Спартаком» и «Кайратом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

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