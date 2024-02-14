​Промес в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Кайратом»

В среду вечером в рамках зимнего турнира РПЛ «Спартак» будет играть против «Кайрата». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

Отметим, что защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес вошли в число игроков «Спартака», которые начнут этот матч на скамейке для запасных.

Матч зимнего турнира РПЛ между «Спартаком» и «Кайратом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.