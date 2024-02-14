​Колосков высказался о тюремном сроке Промеса

Квинси Промес получил шесть лет тюремного заключения в Нидерландах – футболиста «Спартака» признали причастным к контрабанде наркотиков. Комментарий по поводу ситуации дал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

По словам Колоскова, он не хочет давать советы, поскольку компетентные люди в «Спартаке» смогут разобраться с этой ситуацией. В то же время Колосков отметил, что эта история затронет не только клуб, но и всю лигу.

«Надо понимать, что реакция со стороны клуба должна быть. В любом случае, дело Промеса будет тянуться неприятным шлейфом за «Спартаком» и может сказаться на спортивных результатах клуба», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.