Газинский рассказал, когда завершит карьеру

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.

- Я завершу карьеру, как только пойму, что больше неконкурентоспособен в команде, а быть запасным я не хочу и не вижу в этом смысла. Футбол - это все‑таки эмоции, их надо испытывать на поле. Время покажет. Пока есть силы и желание я буду играть, - приводит слова Газинского «Матч ТВ».

Газинский сейчас выступает за «Урал». В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате России три неполных матча, но не отметился результативными действиями. Его контракт с екатеринбургским клубом истекает по окончании сезона.

«Урал» в настоящее время проводит учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. В первом матче после возобновления РПЛ «Урал» проведёт против «Ахмата». Матч пройдёт 2 марта.