​Экс-футболист Евгений Савин объявлен в розыск

Бывший футболист и известный блогер Евгений Савин был объявлен в розыск. Как сообщает телеграм-канал Baza, в отношении 39-летнего Савина было возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации российской армии.

В последние годы Савин был широко известен благодаря своим ярким программам, где гостями становились известные личности из футбольного мира. По ходу своей футбольной карьеры Евгений поиграл за ряд российских команд, в частности за самарские «Крылья Советов», пермский «Амкар», «Томь» и тульский «Арсенал». Савин выступал на позиции нападающего.