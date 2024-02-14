Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, кого не хватило, чтобы команда ветеранов вышла в финал Кубка легенд.

Турнир проходил в Москве с 11 по 12 февраля. «Локомотив» занял пятое место, а победителем соревнований стала команда ветеранов «Спартака».

«Мне давно нравится идея, когда клубы играют между собой, это хорошо для ветеранов. Поэтому было необычно, было много голов, красивых комбинаций, и многие устали. Такой формат нравится, особенно когда встречаешь старых друзей, пообщались, в футбол поиграли, болельщикам устроили праздник. Нужно побольше таких турниров и побольше команд.

Если бы у нас был Шишкин, Билялетдинов и Сычёв, я думаю, мы бы точно были в финале», — сказал Булыкин.