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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник

14 Февраля 2024 • 17:11 Комментировать

Квинси Промеса признали причастным к контрабанде наркотических веществ. Футболиста «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на RTL Boulevard, суд вынес постановление об аресте Промеса. Полиция должна задержать спартаковца при пересечении границы ЕС или страны, у которой есть договорённость с Нидерландами об экстрадиции преступников.

В настоящий момент Квинси Промес готовится со «Спартаком» ко второй части сезона. После восемнадцати сыгранных туров команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.  

Реакция «Спартака» на новый тюремный срок Промеса

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Спартак Москва Квинси Промес
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