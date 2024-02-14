​Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник

Квинси Промеса признали причастным к контрабанде наркотических веществ. Футболиста «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на RTL Boulevard, суд вынес постановление об аресте Промеса. Полиция должна задержать спартаковца при пересечении границы ЕС или страны, у которой есть договорённость с Нидерландами об экстрадиции преступников.

В настоящий момент Квинси Промес готовится со «Спартаком» ко второй части сезона. После восемнадцати сыгранных туров команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Реакция «Спартака» на новый тюремный срок Промеса