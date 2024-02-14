​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками

«Спартак» планирует расстаться с четырьмя футболистами команды. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в начале месяца московский куб выдал агенту Павлу Андрееву авторизацию на ведение переговоров по 27-летнему Кристоферу Мартинсу, 23-летниу Павлу Маслову, 33-летнему Виктору Мозесу и 23-летнему Леону Классену. Авторизация действует до 22 февраля. При этом похожие авторизации есть ещё у четырёх агентств.

Отмечается, что агентства уже уведомили «Спартак» о вариантах по трудоустройству четвёрки футболистов, но конкретики пока нет.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.