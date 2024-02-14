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​«Ходит в церковь, но пригрел детоубийцу»: Селюк резко высказался о президенте «Урала»

14 Февраля 2024 • 16:00 Комментировать (1)

Известный агент Дмитрий Селюк резко высказался о президенте «Урала» Григории Иванове. Поводом стала ситуация с футболистом Раем Влутом, который на родине ранее получил тюремный срок за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В ДТП погиб маленький ребёнок.

«Я видел интервью Григория Иванова, который о Влуте говорит, мол, мы знаем, что он убил ребёнка, но ничего. Вот поэтому они в зоне вылета – это карма. Иванов ходит в церковь и при этом пригрел детоубийцу. Не важно, хороший он футболист или плохой. Бог его накажет», - слова Селюка приводит Metaratings.

Отметим, что Рай Влут подал апелляцию на решение о тюремном заключении на два с половиной года. Решение по апелляции пока что вынесено не было.

Стоит сказать, что «Урал» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится перед зоной стыковых игр.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Дмитрий Селюк Григорий Иванов Рай Влут ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Папаня
14 Февраля 2024 в 16:07
О, ну тенденция наметилась уже довольно давно, и не в футболе. Сегодня подшконочник, а завтра впридачу еще и герой. Но наказывают, это да. Причем довольно быстро и не только Бог.
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