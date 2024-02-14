​«Ходит в церковь, но пригрел детоубийцу»: Селюк резко высказался о президенте «Урала»

Известный агент Дмитрий Селюк резко высказался о президенте «Урала» Григории Иванове. Поводом стала ситуация с футболистом Раем Влутом, который на родине ранее получил тюремный срок за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В ДТП погиб маленький ребёнок.

«Я видел интервью Григория Иванова, который о Влуте говорит, мол, мы знаем, что он убил ребёнка, но ничего. Вот поэтому они в зоне вылета – это карма. Иванов ходит в церковь и при этом пригрел детоубийцу. Не важно, хороший он футболист или плохой. Бог его накажет», - слова Селюка приводит Metaratings.

Отметим, что Рай Влут подал апелляцию на решение о тюремном заключении на два с половиной года. Решение по апелляции пока что вынесено не было.

Стоит сказать, что «Урал» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится перед зоной стыковых игр.