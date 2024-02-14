​Осуждённым нужно запретить играть в РПЛ – Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом. Как известно, форвард «Спартака» получил шесть лет тюремного заключения – его признали причастным к контрабанде наркотиков.

«РФС должен в регламент внести пункт о том, что футболисты даже на этапе расследования не должны иметь права играть в чемпионате. А тем более осуждённые. В принципе, такое правило должен сделать и УЕФА. Это нужно для изначальной чистоты», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк отметил, что его мнение относится не только к Промесу. Агент указал ещё и на Рая Влута из «Урала», которого в Нидерландах осудили за смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Что касается Промеса, то, по словам Селюка, для болельщиков всё выглядит так, будто бы футболиста прикрывают от правосудия. Агент отметил, что каждый клуб должен бороться за имидж и репутацию.