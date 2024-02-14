Мойзес: «Нино вполне может сыграть опорного полузащитника»

Бывший защитник московского «Спартака» Мойзес рассказал, какие дополнительные позиции может закрыть новичок петербургского «Зенита» Нино, который номинально является центральным защитником.

«Нино вполне может сыграть опорного полузащитника. Его квалификация это позволяет, потому что он умел и в отборе, и в исполнении первого паса», – сказал Мойзес в интервью российскому изданию Bobsoccer.

Петербургский «Зенит» выложил за трансфер Нино 5 миллионов евро компенсации бразильскому «Флуминенсе». Относительно недавно центральный защитник завоевал золотые медали Копа Либертадорес.