Экс-игрок «Спартака» Мойзес рассказал, с какими сложностями может столкнуться Нино в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Мойзес рассказал, с какими трудностями в Российской премьер-лиге может столкнуться центральный защитник Нино, который этой зимой за 5 миллионов евро перебрался из «Флуминенсе» и петербургский «Зенит».

«В России более контактная игра, чем в Бразилии. Больше силовых единоборств на поле, игра плотнее и агрессивнее. К этому Нино, безусловно, придется привыкать», – приводит слова Мойзеса издание Bobsoccer.

Нино за свою карьеру успел выиграть Олимпийские игры со сборной Бразилии. Под конец 2023 года футболист также стал победителем Копа Либертадорес в составе «Флуминенсе».