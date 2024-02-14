Экс-игрок «Спартака» Мойзес прокомментировал переход Нино в «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Мойзес прокомментировал переход центрального защитника Нино из «Флуминенсе» в петербургский «Зенит». Российская команда заплатила за 26-летнего бразильца 5 миллионов евро компенсации.

«В последние годы Нино выделялся в «Флуминенсе». Он был капитаном. Насколько мне известно, к нему с большим уважением относились и одноклубники, и тренер», – сказал Мойзес в беседе с изданием Bobsoccer.

Нино провёл всю свою карьеру в Бразилии. В ноябре 2023 года центральный защитник дебютировал за взрослую сборную своей страны, сыграв против Аргентины в рамках квалификации к чемпионату мира.