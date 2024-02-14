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​Губерниев: «Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость»

14 Февраля 2024 • 14:57 Комментировать (2)

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о Квинси Промесе. Футболист «Спартака» получил шесть лет тюрьмы в родных Нидерландах – его признали причастным к контрабанде наркотических веществ.

«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Всё остальное на себя принимает «Спартак» и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как с гуся вода». Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений», - цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Промеса признавали виновным в нанесении ранений родственнику. Футболиста в рамках того дела приговорили к полутора годам тюремного заключения, после чего он подал апелляцию. Эта апелляция ещё не была рассмотрена.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес поучаствовал в 21 матче «Спартака». На счету нидерландца восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Квинси Промес ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Booker
14 Февраля 2024 в 15:24
А он,глядя на тебя,не испытывает,а должен.
Booker
14 Февраля 2024 в 15:22
Все как мы любим.
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