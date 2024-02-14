​Губерниев: «Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о Квинси Промесе. Футболист «Спартака» получил шесть лет тюрьмы в родных Нидерландах – его признали причастным к контрабанде наркотических веществ.

«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Всё остальное на себя принимает «Спартак» и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как с гуся вода». Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений», - цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Промеса признавали виновным в нанесении ранений родственнику. Футболиста в рамках того дела приговорили к полутора годам тюремного заключения, после чего он подал апелляцию. Эта апелляция ещё не была рассмотрена.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес поучаствовал в 21 матче «Спартака». На счету нидерландца восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.