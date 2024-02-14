Кавазашвили – о сроке Промесу: «Я уже привык, что в Европе всё сваливают на великую Россию»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили дал свой комментарий о судебном приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

Напомним, Промеса в амстердамском суде приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также его приговорили к 1,5 году за нападение с ножом на родственника.

- В целом я привык, что в Европе всё сваливают на нашу великую Россию, абсолютно всё. Поэтому я не удивляюсь тому, что в очередной раз там решили унизить нашу страну и придумали такое дело, - приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Кавазашвили также отметил, что считает «Спартак» чистейшей командой, а игроки команды выступают за клуб от всей души.

На счету Промеса в нынешнем сезоне 21 матч, в которых он забил восемь голов и сделал столько же результативных передач. «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 2 марта.