​Адвокат допускает экстрадицию Промеса из ОАЭ – спартаковца приговорили в шести годам тюрьмы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес получил уже второй тюремный срок в Нидерландах. Футболиста признали причастным к контрабанде наркотических веществ и приговорили к шести годам заключения. Промес будет обжаловать приговор.

Между тем, адвокат Илья Прокофьев не исключает экстрадиции Промеса в Нидерланды из ОАЭ, где сейчас «Спартак» проводит зимние сборы.

«Так как между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции при приговоре не менее одного года, то можно сказать, что подобное крайне возможно. С наибольшей долей вероятности это возможно, и приговор может вступить в силу», - цитирует Прокофьева «Спорт-Экспресс».

Ранее Промес получил полтора года тюрьмы за нанесение ранений родственнику. Апелляция игрока ещё не была рассмотрена.