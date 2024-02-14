Орлов разнёс полузащитника «Спартака»: «Передать мяч не может, столько брака, бьёт - мимо»

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

«Что это за фигура такая, что за полузащитник? Передать мяч вперед не может, столько брака, не бьет по воротам, а если бьет - мимо. Современные полузащитники так играть не могут», - приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роман сыграл 17 поединков за «народную команду». На счету 30-летнего полузащитника один забитый мяч.

После 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.