Реакция «Спартака» на новый тюремный срок Промеса

Квинси Промес был приговорён в шести годам тюрьмы в Нидерландах – футболиста признали виновным в контрабанде наркотических веществ. Для форварда «Спартака» это уже второй тюремный срок – ранее ему присуждали полтора года заключения за нападение на двоюродного брата. Промес подавал апелляцию на то решение (идёт рассмотрение) и, очевидно, будет подавать апелляцию на новый вердикт.

Между тем, в «Спартаке» отреагировали на второй тюремный срок для Промеса.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», - сообщили в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.