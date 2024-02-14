Британские СМИ: «Промес считает себя неприкасаемым, играя в России»

Журналисты таблоида Daily Mail отреагировали на решение суда Амстердама приговорить нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Экс-звезда «Аякса» и сборной Нидерландов приговорен к шести годам лишения свободы. Однако он считает себя неприкасаемым, играя в России», - говорится в публикации британских журналистов.

Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона. В настоящий момент 32-летний нидерландец находится с командой на сборе в ОАЭ.

«Спартак» летом хочет подписать замену Промесу, которого приговорили к 6 годам тюрьмы