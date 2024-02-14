Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство столичного клуба планирует летом подписать замену 32-летнему нидерландцу. Есть вероятность того, что Промес покинет «красно-белых».

В настоящий момент Квинси находится на тренировочном сборе «красно-белых» в ОАЭ. Срок трудового соглашения нападающего со «Спартаком» истекает в июне.

В первой половине сезона форвард сыграл 17 поединков, в которых записал себе на счет шесть голов и шесть результативных передач.

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