В Госдуме отреагировали на тюремный срок Промеса

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение суда Амстердама приговорить форварда московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Насколько я знаю, соглашения по выдаче с Нидерландами у нас нет. А дальше - как наши правоохранительные органы и органы ОАЭ это оценивают: выдавать его или нет. Клубу надо об этом задуматься», - передает слова Журовой Metaratings.ru.

Срок действующего контракта между Промесом и «красно-белыми» рассчитан до завершения нынешнего сезона. В настоящий момент 32-летний нидерландец находится на тренировочном сборе «Спартака» в ОАЭ.