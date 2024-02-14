Юрист оценил шансы Промеса вернуться в Россию после приговора к 6 годам тюрьмы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сможет без проблем вернуться в Россию из ОАЭ, где он находится на тренировочных сборах вместе с командой. Об этом заявил юрист Андрей Князев.

- Приговор ещё не вступил в силу: перевод на другой язык, объявление в международный розыск - всё это требует времени. Обычно это занимает не один месяц. Промес может спокойно вернуться в Россию, - цитирует Князева «Чемпионат».

Напомним, амстердамский суд приговорил футболиста к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиками. Ранее он получил полтора года тюрьмы за нападение с ножом на своего родственника. Таким образом, Промес приговорён к 7,5 годам тюрьмы.

На счету Промеса в нынешнем сезоне 21 матч, в которых он забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.