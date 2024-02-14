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«Спартак» готов купить замену Промесу – есть 4 кандидата

14 Февраля 2024 • 13:27 Комментировать

Московский «Спартак» составил шорт-лист из четырех футболистов, которые могут заменить форварда Квинси Промеса. Об этом сообщают журналисты Metaratings.ru.

Этот список составил спортивный директор клуба Томаш Амарал. Имена потенциальных новичков пока не разглашаются. Отмечается, что все они – иностранцы. За потенциального преемника Промеса «красно-белые» готовы отдать 15-18 миллионов евро.

Напомним, что сегодня, 14 февраля, суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Срок действующего трудового договора между нидерландцем и «Спартаком» истекает в конце текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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