Ещенко - о тюремном сроке Промеса: «Зато останется в «Спартаке»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с журналистами поделился мнением о вердикте суда в отношении нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Промес теперь будет жить в Москве. 6 лет - это что-то мощное. Зато останется в «Спартаке», будет и дальше работать в клубе. По факту - он хороший пацан. Всегда может помочь, добрый», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промеса признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения.

Контракт 32-летнего нападающего с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2024 года.