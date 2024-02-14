Назван общий тюремный срок Промеса по двум уголовным делам

Суд Амстердама признал нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса виновным в контрабанде наркотиков. 32-летнего футболиста приговорили к шести годам тюремного заключения.

Стоит напомнить, что ранее Промеса осудили на родине за нападение с ножом на двоюродного брата. По этому делу форвард получил полтора года лишения свободы. Таким образом, его общий тюремный срок составляет 7,5 лет.

Срок трудового соглашения между нидерландцем и «красно-белыми» истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне РПЛ Квинси провел 17 поединков, отметившись шестью голами и шестью ассистами.