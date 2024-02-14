Агент новичка «Оренбурга» рассказал об адаптации игрока

Агент новичка «Оренбурга» Хорди Томпсона Серхио Моралес рассказал об адаптации футболиста в клубе.

- Хорди уже очень хорошо адаптировался в команде. Он счастлив в «Оренбурге». Здесь много игроков, которые говорят по-испански, а также тренерский штаб. Это сильно упростило задачу. Скоро он покажет на поле все, на что способен, - цитирует агента Sport24.

19-летний чилиец пополнил состав «Оренбурга» в конце января на правах аренды. Его контракт принадлежит клубу «Коло-Коло». Контракт с игроком рассчитан до лета текущего года.

«Оренбург» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. В первом матче после зимней паузы оренбуржцы проведут с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 2 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.