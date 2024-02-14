Билялетдинов назвал причину нестабильной игры Пиняева

Экс-тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре полузащитника «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Пиняеву всего 19 лет, в это время многие еще даже не начинают обрастать стабильностью, поэтому, возможно, из-за этого такие качели в его игре имеются. Еще нет у него постоянного мастерства», - передает слова Билялетдинова Legalbet.

В нынешнем сезоне Сергей поучаствовал в 25 поединках «Локомотива», в которых записал на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Трудовое соглашение Пиняева с московским клубом рассчитано до конца 2026 года.